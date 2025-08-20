TICAD 9 : Bassirou Diomaye Faye et Shigeru Ishiba réaffirment le partenariat Sénégal–Japon





En marge de la neuvième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 9), le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye s’est entretenu avec le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba. Cette rencontre a permis de réaffirmer la volonté des deux pays de consolider leurs relations bilatérales et de renforcer leur coopération dans des secteurs stratégiques.



Les discussions ont porté sur plusieurs priorités, dont la formation, les investissements et le soutien au développement économique et social de la Casamance. Les deux dirigeants ont également évoqué l’organisation des Jeux olympiques de la Jeunesse que le Sénégal accueillera, ainsi que les réformes nécessaires au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, affichant une parfaite convergence de vues.



La TICAD 9 s’est ouverte mercredi après-midi à Yokohama, réunissant chefs d’État et de gouvernement africains, responsables onusiens, dirigeants du Groupe de la Banque mondiale ainsi que des acteurs économiques et de la société civile.



Lors de la cérémonie d’ouverture, le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba, le secrétaire général de l’ONU António Guterres et João Lourenço, président de l’Angola et de l’Union africaine, ont successivement pris la parole. João Lourenço a rappelé que la TICAD, initiée en 1993, est devenue une plateforme essentielle pour le dialogue Afrique–Japon, saluant le parcours exemplaire du Japon en matière de résilience et de croissance économique.



Le président angolais a également insisté sur la nécessité de relancer les programmes de développement africains ralentis par la pandémie de Covid-19, mettant en avant la santé, l’éducation, la sécurité alimentaire, l’énergie et la digitalisation, dans le cadre de l’Agenda 2063 de l’Union africaine et des Objectifs de développement durable.



La conférence, coprésidée par le Japon et l’Union africaine, se poursuivra jusqu’à vendredi et débouchera sur une déclaration finale fixant les priorités communes pour le développement du continent.



Avec sa participation, le Sénégal entend non seulement consolider son partenariat stratégique avec le Japon, mais aussi contribuer à l’élaboration d’une vision commune pour l’avenir de l’Afrique.

