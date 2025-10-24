- Fatima Sassy Dieng : tél : 33 901 26 33, Grand standing en école Sainte Bernadette
- Moussanté : Tél : 33 951 85 92, Marché Moussanté face Total
- Parcelloise : Tél : 33 954 12 81, Parcelles Unité 01 face terrain Dioung Cité Lamy
- Rond Point Nguinth : Tél : 33 951 24 04, Route de Saint-Louis face station Total
- Cheikh Ahmet Tidiane Chérif : Tél : 33 954 22 34, Silmang route de Tassette près poste de santé
- Mame Maram Diakhaté Seck : Tél : 33 951 27 00, Rond Point Normandie à Grand Thies
|
Le Portail de Thiès sur le Web
|
Réussir ensemble avec Habib Vitin 24/10/2025 Thiès : Ouverture du Forum Islamique pour la Paix 18/10/2025 L’école n’est pas une caserne : repensons la rentrée autrement Par Lamine Aysa Fall 15/10/2025 Hommage à Mohamed NDIAYE, comme si Robert nous était conté 14/10/2025 Crise au Cyclisme Sénégalais : La Fédération Sortante Déchue, l’Espoir d’un Nouveau Départ 24/09/2025
L'Actualité au Sénégal
THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 25 OCTOBRE AU 01 NOVEMBRE 2025
Rédigé le Vendredi 24 Octobre 2025 à 22:03 | Lu 27 fois Rédigé par Babacar DIOUF
Nouveau commentaire :
Dans la même rubrique :
|
Vendredi 17 Octobre 2025 - 22:05 THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 18 AU 25 OCTOBRE 2025
|
Samedi 11 Octobre 2025 - 14:26 THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 11 AU 18 OCTOBRE 2025
Actualité à Thiès
L’AICS soutient la jeunesse et la biodiversité dans trois régions clés du Sénégal
Lat Soukabé Fall - 24/10/2025 - 0 Commentaire
L’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS) poursuit son engagement au Sénégal avec une série de projets ambitieux dans les régions de Dakar, Thiès et Saint-Louis, ciblant la...
Thiès – Pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone à Sampathé : une cérémonie empreinte de ferveur, en présence du maire Babacar Diop
Lat Soukabé Fall - 20/10/2025 - 0 Commentaire
Actualités
Parcelles Assainies : arrestation d’un escroc impliqué dans un trafic de migrants vers l’Australie
Rédaction - 24/10/2025 - 0 Commentaire
Un homme a été arrêté aux Parcelles Assainies pour escroquerie et trafic de migrants après avoir trompé plusieurs victimes avec de fausses promesses de voyage vers l’Australie. Les éléments...
Touba : plusieurs zones du nord de la commune libérées des eaux pluviales
Rédaction - 24/10/2025 - 0 Commentaire
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com