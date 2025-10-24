Menu
L'Actualité au Sénégal

THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 25 OCTOBRE AU 01 NOVEMBRE 2025


Rédigé le Vendredi 24 Octobre 2025 à 22:03



  • Fatima Sassy Dieng : tél : 33 901 26 33, Grand standing en école Sainte Bernadette
  •  Moussanté : Tél : 33 951 85 92, Marché Moussanté face Total
  •  Parcelloise : Tél : 33 954 12 81, Parcelles Unité 01 face terrain Dioung Cité Lamy
  • Rond Point Nguinth : Tél : 33 951 24 04, Route de Saint-Louis face station Total
  • Cheikh Ahmet Tidiane Chérif : Tél : 33 954 22 34, Silmang route de Tassette près poste de santé
  • Mame Maram Diakhaté Seck : Tél : 33 951 27 00, Rond Point Normandie à Grand Thies



Actualité à Thiès

L’AICS soutient la jeunesse et la biodiversité dans trois régions clés du Sénégal

Lat Soukabé Fall - 24/10/2025 - 0 Commentaire
L’AICS soutient la jeunesse et la biodiversité dans trois régions clés du Sénégal
L’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS) poursuit son engagement au Sénégal avec une série de projets ambitieux dans les régions de Dakar, Thiès et Saint-Louis, ciblant la...

Thiès – Pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone à Sampathé : une cérémonie empreinte de ferveur, en présence du maire Babacar Diop

Lat Soukabé Fall - 20/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès – Pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone à Sampathé : une cérémonie empreinte de ferveur, en présence du maire Babacar Diop
Une forte émotion et une ferveur religieuse ont marqué la cérémonie de pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone, ce week-end, à Sampathé, dans la région de Thiès. L’événement a...

Actualités

Parcelles Assainies : arrestation d’un escroc impliqué dans un trafic de migrants vers l’Australie

- 24/10/2025 - 0 Commentaire
Parcelles Assainies : arrestation d’un escroc impliqué dans un trafic de migrants vers l’Australie
Un homme a été arrêté aux Parcelles Assainies pour escroquerie et trafic de migrants après avoir trompé plusieurs victimes avec de fausses promesses de voyage vers l’Australie.   Les éléments...

Touba : plusieurs zones du nord de la commune libérées des eaux pluviales

- 24/10/2025 - 0 Commentaire
Touba : plusieurs zones du nord de la commune libérées des eaux pluviales
L’ONAS annonce la libération de plusieurs sites inondés dans le nord de Touba, tandis que les opérations de pompage se poursuivent au sud pour acheminer les eaux vers un bassin naturel.   Les...
