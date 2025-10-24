Kaolack : 83 kg de ch@nvre indien saisis lors d’une opération antidrogue à Gamboul Thiogone





Une opération d’envergure contre le trafic de drogue a été menée ce vendredi à Kaolack par la Brigade Régionale des Stupéfiants, dépendant de l’Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS).



Au cours de cette intervention, les agents ont interpellé deux présumés trafiquants, connus sous le nom de “porteurs”, dans le village de Gamboul Thiogone, situé dans le département de Kaolack.



Selon un communiqué de la police, l’opération a permis la saisie de deux colis de chanvre indien, conditionnés dans des sacs en sisal et pesant au total 83 kilogrammes. Cette action s’inscrit dans la stratégie continue de l’OCRTIS visant à freiner la criminalité transfrontalière organisée et à renforcer la sécurité régionale.



Les deux suspects ont été placés en garde à vue, tandis que l’enquête se poursuit pour identifier la provenance et la destination de la drogue interceptée.

