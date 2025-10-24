Inondations dans le delta du fleuve Sénégal : 323 hectares de cultures détruits selon la SAED

Menu
Samedi 25 Octobre 2025


Les récentes inondations dans les villages riverains du fleuve Sénégal ont détruit 323 hectares de cultures, selon la SAED, qui prévoit de renforcer les ouvrages de protection et d’irrigation.


Les inondations récentes survenues dans plusieurs villages situés le long du fleuve Sénégal ont causé d’importants dégâts agricoles, selon El Hadji Mbargou Lô, délégué local de la SAED.
Il a indiqué que 508 hectares ont été envahis par les eaux, dont 323 hectares considérés comme sinistrés.

“La superficie inondée est de 508 hectares, dont 355 cultivés en riz. Nous faisons la distinction entre les zones inondées et celles véritablement sinistrées”, a précisé M. Lô dans un entretien accordé à l’APS.

Les inondations ont également compromis l’exploitation de 1 903 hectares destinés aux cultures de contre-saison froide, entraînant une baisse attendue de la production agricole.

Selon le délégué de la SAED, malgré les travaux préventifs menés en collaboration avec le Génie militaire, la situation révèle la nécessité de renforcer les ouvrages de protection et les réseaux d’irrigation pour mieux anticiper les crues futures.

“Nous espérons mettre en place un programme d’anticipation et de prévention. La SAED continue d’assister les populations touchées”, a-t-il ajouté, tout en assurant que la campagne agricole se poursuivra malgré les dégâts enregistrés.




