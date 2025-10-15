- Serigne Saliou Touré : Tél : 33 904 19 19, Route de Khombole après le lycée Ahmadou Ndack Seck coté SERAS
- Khadim Rassoul : Tél : 33 954 28 57, Grand Standing en face la Cité Sofraco
- Résidence : Tél : 33 951 11 70, Rond-Point SDE Hlm route de Dakar
- Cité Lamy Ashabul Yamine : Tél 33 951 24 04, Rond-Point hôpital Régional, boulevard vers Keur Dago
- Principale : Tél : 33 952 07 27, Marché central près du cinéma Agora
- Yaye Mané : Tél : 78 586 59 44, Cité ouvrière de Fandène près du terrain Rail
THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 18 AU 25 OCTOBRE 2025
Rédigé le Vendredi 17 Octobre 2025 à 22:05 | Lu 47 fois Rédigé par Babacar DIOUF
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
