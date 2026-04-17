- Keur Massamba Guèye : Tél : 33 904 04 03, Fahu derrière Keur Naarby, Route Ecole La Lumière
- Thierno A. M. Sakho : Tél : 33 951 65 89, Rocade Sud robinet Bagarre Cité Senghor
- Rail : Tél : 33 951 10 71, Avenue Léopold Sédar Senghor
- Mame Diarra Bousso : Tél : 33 951 11 65, Route de Mbour en face Poste de santé Mbour 1
- François Xavier Ndione : Tél : 33 951 46 13, Face hôpital Saint Jean De Dieu
- Keur Mor Diakher : Tél : 33 951 10 45, Avenue Medina Fall angle Mor Diakher face bureau de Poste
|
Le Portail de Thiès sur le Web
|
17 Avril 1946 – 17 Avril 2026 : Le Pacte de Tassette, Quatre-vingts ans de Grâce et de Thiant. 17/04/2026 Tribunal de Thiès : le parquet demande la requalification d’un meurtre en coups mortels et requiert 4 ans ferme 16/04/2026 Nguéniène : la foire des semences met en avant l’autonomisation des femmes rurales 16/04/2026 4 avril à Thiès : And Sopi dénonce “trop de folklore, pas assez de contenu 16/04/2026 Thiès : l’Université Iba Der Thiam s’engage avec Pire pour rapprocher la recherche des populations 16/04/2026
L'Actualité au Sénégal
THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 18 AU 25 AVRIL 2026
Rédigé le Vendredi 17 Avril 2026 à 22:19 | Lu 58 fois Rédigé par Babacar DIOUF
Nouveau commentaire :
Dans la même rubrique :
|
Vendredi 10 Avril 2026 - 22:19 THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 11 AU 18 AVRIL 2026
|
Vendredi 3 Avril 2026 - 22:08 THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 04 AU 11 AVRIL 2026
Actualité à Thiès
Célébration de l’indépendance : And Sopi Thiès s’indigne
Lat Soukabé Fall - 16/04/2026 - 0 Commentaire
Le mouvement citoyen et politique Alternative Citoyenne / And Sopi Thiès a tenu une conférence de presse à Thiès pour dresser son bilan des activités organisées dans le cadre de la célébration du 66ᵉ...
Thiès : 85,8 millions FCFA pour 39 GIE, un levier pour l’économie locale
Lat Soukabé Fall - 15/04/2026 - 0 Commentaire
Actualités
17 Avril 1946 – 17 Avril 2026 : Le Pacte de Tassette, Quatre-vingts ans de Grâce et de Thiant.
- 17/04/2026 - 0 Commentaire
Il y a de ces rencontres qui ne relèvent pas du hasard, mais de la géométrie secrète du décret divin. Ce 17 avril 2026, nous célébrons les 80 ans d'un instant d'éternité : le jour où le regard...
Tentative de corruption à Pikine-Guédiawaye : un juge refuse 10 millions FCFA
Lat Soukabé Fall - 17/04/2026 - 0 Commentaire
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com