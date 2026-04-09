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- Aynina Fall : Tél : 33 952 22 52, Aynina Fall derrière la Mairie
- Bakhe Yaye Mame Adama : Tél : 33 951 16 26, Boulevard Zac Nguinth Immeuble Cosefcom
- Serigne Babacar Sy : Tél : 33 951 23 31, Quartier Fayou Mbédou Gouverneur
- Lycée : Tél : 33 951 46 50, Face Station Shell Lycée
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THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 11 AU 18 AVRIL 2026
Rédigé le Vendredi 10 Avril 2026 à 22:19 | Lu 73 fois Rédigé par Babacar DIOUF
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