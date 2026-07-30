- Fatima Sassy Dieng : tél : 33 901 26 33, Grand standing en école Sainte Bernadette
- Moussanté : Tél : 33 951 85 92, Marché Moussanté face Total
- Parcelloise : Tél : 33 954 12 81, Parcelles Unité 01 face terrain Dioung Cité Lamy
- Rond Point Nguinth : Tél : 33 951 24 04, Route de Saint-Louis face station Total
- Cheikh Ahmet Tidiane Chérif : Tél : 33 954 22 34, Silmang route de Tassette près poste de santé
- Mame Maram Diakhaté Seck : Tél : 33 951 27 00, Rond Point Normandie à Grand Thiès
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THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 01 AU 08 AOUT 2026
Rédigé le Vendredi 31 Juillet 2026 à 23:41 | Lu 56 fois Rédigé par Babacar DIOUF
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