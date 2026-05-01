- Sokhna Fatou Gaye : Tél : 77 444 96 92, Deux voies de la ZAC Thiappong à côté du CEDAF
- El Hadji Abdoul Aziz Sy : Tél 33 951 48 30, Avenue Caen près de l’école EFI Germaine Le Goff
- Mor Bakhé : Tél : 33 952 09 39, Face Police Parcelles Assainies Unité 1
- Baye Masse : Tél : 33 954 28 58, Tally Keur Cheikh en face de la Mosquée
- Moussa Kane Diallo : Tél : 33 950 41 99, Terminus Hersent face station SGF route de Khombole
- Diarama : Tél : 33 951 11 82, Angle Serigne Fallou
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THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 02 AU 09 MAI 2026
Rédigé le Vendredi 1 Mai 2026 à 23:42 | Lu 60 fois Rédigé par Babacar DIOUF
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