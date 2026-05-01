THIÈS : L’ASSOCIATION DES OUVRIERS PLAIDE POUR DES FORMATIONS ET DES PARCELLES FONCIÈRES

Déjà active dans le domaine de la formation professionnelle, l’association affirme avoir formé près de 50 jeunes dans le secteur du froid et de la climatisation. Une initiative saluée comme une réussite locale, permettant à plusieurs bénéficiaires d’acquérir des compétences directement exploitables sur le marché du travail.



Cependant, malgré ces avancées, les responsables estiment que le soutien institutionnel reste insuffisant pour pérenniser et élargir leurs actions.



Ils demandent notamment la mise en place de programmes de formation plus étendus, ainsi qu’un accompagnement technique et financier de la part des pouvoirs publics.



Dans cette dynamique, l’association a également exprimé une doléance importante : l’attribution de parcelles de terrain pour permettre l’installation d’ateliers et de centres de formation. Une demande adressée aux autorités locales, notamment celles de Mont-Rolland, que l’organisation remercie par ailleurs pour leur soutien initial.



Selon les membres de l’association, l’accès à un espace dédié permettrait de structurer davantage leurs activités, de former plus de jeunes et de créer des opportunités d’emploi durables dans la région.



Entre reconnaissance et attentes, l’Association des ouvriers de Thiès espère désormais une réponse favorable des autorités pour transformer ces initiatives en véritable levier de développement local.