Supporters arrêtés après la finale de la CAN : Ousmane Sonko affirme que le Sénégal a rempli ses obligations

Le gouvernement du Sénégal a respecté toutes ses responsabilités dans l’affaire des supporters sénégalais incarcérés au Maroc et poursuivra ses efforts, a déclaré le Premier ministre Ousmane Sonko mardi, lors de la séance plénière consacrée aux questions d’actualité à l’Assemblée nationale.



Le chef du gouvernement a regretté la façon dont cette situation a été gérée, malgré les démarches entreprises par les autorités sénégalaises. Il a toutefois rappelé qu’il est impératif de respecter la souveraineté des États dans ce type de dossier.



Il a précisé que le Sénégal n’a pas la possibilité d’imposer aux autorités marocaines la libération des supporters arrêtés à la suite des incidents survenus le 18 janvier dernier, lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations.





