Soutien à la presse : près de 1,9 milliard FCFA répartis entre 164 bénéficiaires en 2025

Le Fonds d’appui et de développement de la presse (FADP) a presque entièrement utilisé son budget pour l’année 2025. Sur une enveloppe de 1,9 milliard de francs CFA, un montant de 1 899 990 007 FCFA a été distribué, laissant un reliquat de 9 993 FCFA, selon son administrateur Habibou Dia.

Au total, 164 bénéficiaires ont été retenus, représentant environ 70 % des dossiers examinés. Parmi eux figurent 37 entreprises de presse privées et 127 radios communautaires. Les médias privés se composent notamment de journaux, de plateformes en ligne, de radios commerciales et de chaînes de télévision.

Une part importante des ressources, soit plus d’un milliard de FCFA, a été consacrée à ces deux catégories. Les entreprises privées ont reçu plus de 686 millions FCFA, tandis que les radios communautaires ont bénéficié de plus de 412 millions FCFA. La répartition interne inclut des montants spécifiques pour chaque type de média, allant de la presse écrite aux télévisions.

Les autorités précisent que ces allocations ont été décidées dans le respect des critères d’éligibilité et d’équité entre les différents acteurs du secteur. L’utilisation de la plateforme Déclaration des médias au Sénégal a facilité le traitement des dossiers, tout en garantissant un meilleur suivi et une vérification rigoureuse des informations.

Le volet formation a également été renforcé. Une enveloppe de plus de 125 millions FCFA a été accordée au Centre d’études des sciences et techniques de l’information, avec une hausse notable par rapport aux années précédentes. Ces fonds visent notamment la formation continue, la validation des acquis et le renforcement des compétences des professionnels.

Les structures de régulation, dont le CORED et la Commission de la carte nationale de presse, ont reçu un financement global couvrant plusieurs périodes, incluant une anticipation pour 2026.

Par ailleurs, les entreprises publiques du secteur ont bénéficié d’un appui financier important, avec plus de 600 millions FCFA alloués. L’Agence de presse sénégalaise, la Radiotélévision sénégalaise et l’Agence de distribution de presse figurent parmi les bénéficiaires, avec des financements destinés notamment à leurs activités et à leur modernisation.

Enfin, les dépenses de fonctionnement du FADP ont été fortement réduites, passant à un peu plus de 28 millions FCFA. Cette baisse a permis d’augmenter les montants destinés directement aux acteurs des médias.