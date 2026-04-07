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Saly : un suspect interpellé dans une vaste fraude aux visas impliquant des dizaines de victimes


Rédigé le Mercredi 8 Avril 2026 à 10:34 | Lu 82 fois Rédigé par


Un homme accusé d’escroquerie aux visas a été arrêté à Saly après plusieurs mois de fuite. L’affaire concerne près de 50 victimes pour un montant dépassant 30 millions FCFA.


Saly : un suspect interpellé dans une vaste fraude aux visas impliquant des dizaines de victimes

 

À Saly-Portudal, une affaire d’escroquerie aux visas suscite une vive réaction. Après plusieurs mois de fuite, un individu soupçonné d’avoir mis en place un système frauduleux a été arrêté, laissant derrière lui de nombreuses victimes et un important préjudice financier estimé à plus de 30 millions de francs CFA.
L’interpellation s’est déroulée le 2 avril 2026. Des éléments de la Brigade de Recherches, revenant d’une mission à Mbour, ont été alertés par un citoyen sur la plage de Saly. Celui-ci affirmait avoir reconnu la personne qui lui avait soutiré 6 millions de FCFA en 2025, en échange d’un prétendu visa pour les États-Unis. Les agents sont immédiatement intervenus pour procéder à son arrestation.
Peu après, le commissariat a été envahi par plusieurs plaignants signalant des faits similaires. L’enquête a rapidement révélé l’ampleur du dossier, avec près d’une cinquantaine de victimes recensées.
Le suspect aurait utilisé une méthode bien structurée pour tromper ses cibles. Il se faisait passer pour un agent d’Air Sénégal et affirmait disposer d’un quota au BAOS, dans le cadre du programme de migration circulaire Sénégal-Espagne 2026. Il promettait ainsi des visas rapides vers l’Europe ou les États-Unis, attirant des personnes en quête d’opportunités.
Lors de son audition, il a reconnu les faits. Il a également expliqué avoir dépensé les sommes obtenues dans des paris sportifs en ligne, notamment via la plateforme 1xBet.
La perquisition menée dans le cadre de l’enquête a permis de saisir plusieurs éléments, dont 28 passeports sénégalais conservés illégalement, 21 photos d’identité et deux téléphones portables, confirmant l’existence d’un dispositif frauduleux organisé.
Le mis en cause a été présenté devant le Tribunal de Grande Instance de Mbour. Il est poursuivi pour escroquerie liée aux visas, abus de confiance et détention illégale de documents administratifs.



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