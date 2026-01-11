Dans les rues de Thiès, les habitants ont suivi la finale contre le Maroc avec passion. Klaxons, drapeaux sénégalais et chants populaires ont envahi la ville au coup de sifflet final. Pour Badiene, comme pour beaucoup de Thiessois, Sadio Mané n’est pas seulement un joueur : il symbolise la fierté et la persévérance sénégalaises.

« On le mérite ! » criaient les supporters, reprenant l’esprit de la victoire, tandis que les images de Mané brandissant la coupe faisaient le tour des écrans.



Depuis la diffusion de l’épisode, la citation de Badiene circule partout sur les réseaux sociaux sénégalais, avec une mention spéciale pour Thiès. Les fans y voient un parallèle entre la fiction et la réalité : le théâtre et le football se rejoignent dans l’émotion, l’humour et la fierté nationale.



Cette phrase, à la fois drôle et sincère, illustre l’influence du football sur la culture populaire. Entre scène et terrain, les héros sportifs inspirent les héros fictifs. À Thiès, comme dans tout le pays, Sadio Mané est plus qu’un joueur : il est une légende vivante, capable de faire rêver et de faire rire.

