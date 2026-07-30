

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a dévoilé le calendrier général de la saison 2026-2027. D'après une lettre circulaire de l'instance, les compétitions commenceront le 30 septembre 2026 et prendront fin le 30 juin 2027.

La FSF a également communiqué les différentes périodes réservées aux enregistrements et aux transferts de joueurs. Pour les professionnels, le premier mercato s'étendra du 1er août au 22 octobre 2026, tandis que la seconde période se déroulera du 1er février au 1er mars 2027.

Pour les joueurs amateurs, la première période d'enregistrement et de transfert est prévue du 1er septembre au 30 décembre 2026. La seconde phase aura lieu du 1er au 31 mars 2027.

Au Sénégal, la gestion des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 relève de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP). La Ligue amateur est, quant à elle, chargée des compétitions de National 1, National 2 et du championnat féminin.

Pour rappel, Teungueth FC avait remporté le championnat de Ligue 1 au terme de la saison 2025-2026. Le club de Rufisque représentera ainsi le Sénégal lors des tours préliminaires de la Ligue africaine des champions de la Confédération africaine de football.