Senelec annonce des mesures pour assurer le courant du 21 au 23 octobre

Illustration accompagnant l’article source de Seneweb — Photo publiée par Seneweb

La Senelec a communiqué, mardi 20 octobre 2026, au sujet de la continuité du service électrique, alors que des « mouvements sociaux annoncés pour les 21, 22 et 23 octobre 2026 » sont évoqués.

Selon un article publié par Seneweb, l’entreprise indique que « toutes les mesures requises ont été déployées » afin de préserver la distribution d’énergie. La Direction générale assure également que ses services sont mobilisés pour éviter toute perturbation, afin de garantir une fourniture d’électricité « dans les meilleures conditions ».

La Senelec dit rester attachée « au dialogue social » et à la recherche de solutions concertées avec ses travailleurs. Elle appelle par ailleurs les usagers et partenaires à la vigilance sur la circulation des informations et invite à suivre ses communications officielles.

Pour toute information, le service client est joignable aux numéros 33 867 66 66 et 30 100 66 66, selon la même source.

