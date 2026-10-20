Illustration accompagnant l’article source de Seneweb — Photo publiée par Seneweb
La Senelec a communiqué, mardi 20 octobre 2026, au sujet de la continuité du service électrique, alors que des « mouvements sociaux annoncés pour les 21, 22 et 23 octobre 2026 » sont évoqués.
Selon un article publié par Seneweb, l’entreprise indique que « toutes les mesures requises ont été déployées » afin de préserver la distribution d’énergie. La Direction générale assure également que ses services sont mobilisés pour éviter toute perturbation, afin de garantir une fourniture d’électricité « dans les meilleures conditions ».
La Senelec dit rester attachée « au dialogue social » et à la recherche de solutions concertées avec ses travailleurs. Elle appelle par ailleurs les usagers et partenaires à la vigilance sur la circulation des informations et invite à suivre ses communications officielles.
Pour toute information, le service client est joignable aux numéros 33 867 66 66 et 30 100 66 66, selon la même source.
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L’actualité à Thiès et au Sénégal
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Senelec annonce des mesures pour assurer le courant du 21 au 23 octobre
Dans un communiqué daté du 20 octobre 2026, la Direction générale de la Senelec affirme avoir déployé des mesures pour préserver la fourniture d’électricité, alors que des « mouvements sociaux » sont annoncés du 21 au 23 octobre. L’entreprise dit maintenir le service et appelle les usagers à suivre ses communications officielles.
Illustration accompagnant l’article source de Seneweb — Photo publiée par Seneweb
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