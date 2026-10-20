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Senelec annonce des mesures pour assurer le courant du 21 au 23 octobre


Rédigé le Mardi 20 Octobre 2026 à 11:18 | Lu 62 fois Rédigé par


Dans un communiqué daté du 20 octobre 2026, la Direction générale de la Senelec affirme avoir déployé des mesures pour préserver la fourniture d’électricité, alors que des « mouvements sociaux » sont annoncés du 21 au 23 octobre. L’entreprise dit maintenir le service et appelle les usagers à suivre ses communications officielles.


Senelec annonce des mesures pour assurer le courant du 21 au 23 octobre

Illustration accompagnant l’article source de Seneweb — Photo publiée par Seneweb
La Senelec a communiqué, mardi 20 octobre 2026, au sujet de la continuité du service électrique, alors que des « mouvements sociaux annoncés pour les 21, 22 et 23 octobre 2026 » sont évoqués.
Selon un article publié par Seneweb, l’entreprise indique que « toutes les mesures requises ont été déployées » afin de préserver la distribution d’énergie. La Direction générale assure également que ses services sont mobilisés pour éviter toute perturbation, afin de garantir une fourniture d’électricité « dans les meilleures conditions ».
La Senelec dit rester attachée « au dialogue social » et à la recherche de solutions concertées avec ses travailleurs. Elle appelle par ailleurs les usagers et partenaires à la vigilance sur la circulation des informations et invite à suivre ses communications officielles.
Pour toute information, le service client est joignable aux numéros 33 867 66 66 et 30 100 66 66, selon la même source.




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