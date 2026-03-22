Sénégal : une grève de trois jours annoncée dans le secteur des transports

Les organisations syndicales du transport urbain et interurbain au Sénégal ont décidé d’observer un arrêt de travail de trois jours, prévu du 30 mars au 1er avril 2026. Cette décision, prise de manière unanime, traduit une mobilisation commune visant à interpeller les autorités sur leurs revendications.
Une telle action pourrait entraîner d’importantes perturbations dans les déplacements, notamment dans les grandes villes comme Dakar, où la circulation est particulièrement dense. Les liaisons entre les régions seraient également affectées.
Les usagers des transports en commun, majoritaires dans le pays, devront s’adapter face à l’arrêt attendu des véhicules de transport public et des cars rapides.
Ce mouvement intervient dans un climat marqué par des tensions persistantes. Les acteurs du secteur évoquent notamment des conditions de travail difficiles, une augmentation des coûts d’exploitation ainsi qu’un manque d’échanges jugé insuffisant avec les autorités compétentes.