Sénégal : une grève de trois jours annoncée dans le secteur des transports

Rédigé le Lundi 23 Mars 2026 à 11:48 | Lu 71 fois Rédigé par Rédaction

Les syndicats du transport au Sénégal annoncent un arrêt de travail de trois jours, une mobilisation qui pourrait fortement perturber les déplacements à travers le pays.