Sénégal : un gouvernement réaménagé de 31 membres avec plusieurs nouveaux visages


Rédigé le Dimanche 7 Septembre 2025 à 10:45


Le Sénégal a dévoilé un gouvernement de 31 membres marqué par le départ d’Ousmane Diagne et Jean-Baptiste Tine, et l’arrivée de nouveaux ministres clés.


Le nouveau gouvernement sénégalais, composé de 31 membres et rendu public samedi soir, enregistre plusieurs changements importants, notamment le départ d’Ousmane Diagne et de Jean-Baptiste Tine, respectivement anciens ministres de la Justice et de l’Intérieur.

Yassine Fall, qui occupait jusqu’ici le portefeuille de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, prend désormais la tête du ministère de la Justice. Elle est remplacée par le diplomate Cheikh Niang, nommé ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur. Mouhamadou Bamba Cissé succède pour sa part à Jean-Baptiste Tine au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique.

Parmi les nouveaux entrants, Déthié Fall, proche du président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko, hérite du ministère des Infrastructures. Amadou Ba prend en charge la Culture et l’Artisanat, en remplacement de Mountaga Diao.

La communication gouvernementale sera désormais assurée par Marie Rose Khady Fatou Faye, secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec les institutions et porte-parole du gouvernement.

Selon Ousmane Sonko, ce réaménagement était nécessaire à la suite de la démission d’Abbas Fall, ancien ministre du Travail élu maire de Dakar, mais aussi après une évaluation du travail de la précédente équipe ayant conduit à plusieurs ajustements.

