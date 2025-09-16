Menu
L'Actualité au Sénégal

Sénégal : saisie record lors d’une opération contre l’orpaillage clandestin à Kolia


Rédigé le Vendredi 19 Septembre 2025 à 09:03 | Lu 46 fois Rédigé par


À Kolia, une opération de la gendarmerie a permis la saisie de tricycles, groupes électrogènes et autres équipements liés à l’orpaillage illégal.


La lutte contre l’orpaillage clandestin se renforce dans l’Est du Sénégal. Le mardi 16 septembre 2025, la Brigade territoriale de Saraya, appuyée par le GARSI 2 et une unité spécialisée de l’escadrille des drones, a mené une vaste opération dans le village de Kolia, commune de Bembou.

L’intervention, qui a mobilisé d’importants moyens logistiques et humains, a abouti à une saisie exceptionnelle de matériel utilisé dans l’exploitation illégale de l’or. Les forces de l’ordre ont récupéré 18 tricycles, un tricycle “Piki Paka”, 6 panneaux solaires, 18 marteaux-piqueurs, 40 groupes électrogènes ainsi que 16 motocyclettes.

Cette action s’inscrit dans la stratégie nationale de lutte contre l’orpaillage non réglementé, une pratique qui accentue les tensions sociales, dégrade l’environnement et alimente l’insécurité dans la région.

📝 dakaractu




