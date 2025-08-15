Sénégal : retour annoncé de fortes pluies avec risques d’inondations dès mercredi

Après quelques jours de répit, le Sénégal s’apprête à affronter un nouvel épisode pluvieux. Invitée ce lundi 18 août dans l’émission matinale de Salam Sénégal sur Radio Sénégal internationale (RSI), la directrice de la météorologie nationale, Dr Aïda Diongue Niang, a annoncé l’arrivée de fortes pluies dès mercredi. Selon elle, ces précipitations devraient se prolonger jusqu’au week-end et risquent de provoquer des inondations. Elle a exhorté les populations à la vigilance : « Après deux jours de pause, des pluies intenses sont prévues et elles pourraient causer d’importantes inondations ».



Concernant les zones vulnérables, comme Thiaroye, la spécialiste a jugé qu’il était prématuré de se prononcer. Elle a rappelé que l’évaluation des risques dépend de l’évolution des systèmes pluvieux et que des précisions pourront être données seulement deux ou trois jours avant leur passage.





