La Police nationale a tenu à apporter des précisions sur cette affaire. Selon les vérifications communiquées par l’institution, l’homme visible dans la vidéo n’est pas un fonctionnaire de la Police nationale.





Un examen de sa tenue a notamment permis de constater qu’elle ne comporte aucun logo, écusson ou insigne réglementaire de la Police nationale sénégalaise. L’individu serait en réalité un agent de gardiennage travaillant pour un service privé de sécurité et portant l’uniforme correspondant à son activité professionnelle.





La Police nationale dément donc formellement toute affiliation de cet homme à ses services. Elle met également en garde contre les présentations erronées susceptibles de faire croire au public qu’une personne exerce des fonctions officielles au sein de la Police.





Cette affaire relance par ailleurs la question de la vérification des informations diffusées sur les réseaux sociaux. Une vidéo, même largement partagée, ne constitue pas nécessairement une preuve de l’identité ou de la fonction de la personne qui y apparaît.





La Police nationale invite ainsi les internautes à faire preuve de prudence avant de partager des contenus susceptibles d'entretenir la confusion. Elle rappelle qu'il est important de vérifier l'origine et la fiabilité d'une information, particulièrement lorsqu'elle concerne l'identité de fonctionnaires ou l'action des forces de sécurité.



En définitive, l'homme présenté dans la vidéo comme un policier est un agent de gardiennage du secteur privé, et non un fonctionnaire de la Police nationale sénégalaise.

