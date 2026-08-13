Une découverte qui suscite l’émoi

Oumar Sow serait domicilié au quartier Santiaba, à Louga. Des éléments permettant de l’identifier ont été communiqués par des personnes qui le connaissaient, notamment son teint clair et ses dreadlocks.





La nouvelle de sa mort s’est rapidement répandue dans le voisinage. Des habitants, sous le choc, ont exprimé leur incompréhension face à cette disparition brutale.





Pour l’heure, les circonstances ayant précédé la découverte du corps demeurent inconnues. Aucun élément ne permet, à ce stade, d’établir avec certitude ce qui s’est passé avant le drame.





La police ouvre une enquête

Alertées après la découverte du corps, les forces de l’ordre se sont rendues sur place. Une enquête a été ouverte afin de procéder aux premières constatations et de déterminer les circonstances exactes de cette mort.





Les enquêteurs devraient notamment chercher à reconstituer les dernières heures de la victime, à recueillir les témoignages des personnes présentes dans le secteur et à déterminer les circonstances dans lesquelles elle s’est retrouvée sur les lieux.





La localisation du drame, à proximité du terrain de sport et du cimetière Toll Perron, pourrait également faire partie des éléments examinés dans le cadre des investigations.





Le corps transporté à l’hôpital

Après les constatations effectuées sur place, le corps d’Oumar Sow a été pris en charge et transporté à l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga.





Les éléments médicaux qui pourront être établis doivent contribuer à éclaircir les circonstances du décès. Les autorités devront également déterminer si la thèse d’un suicide peut être retenue ou si d’autres hypothèses doivent être examinées.





Il convient donc, à ce stade, de ne pas tirer de conclusion définitive sur les circonstances de la mort.





Les habitants dans l’attente de réponses

Dans le quartier Santiaba comme à Diamaguène, l’émotion est vive. La mort brutale de cet homme d’une trentaine d’années soulève de nombreuses interrogations parmi les habitants et les personnes qui le connaissaient.





L’enquête policière devra permettre de répondre à plusieurs questions, notamment sur les circonstances ayant conduit Oumar Sow sur le lieu où son corps a été découvert et sur les événements qui ont précédé le drame.





Les autorités devraient communiquer davantage d’éléments au fur et à mesure de l’avancement des investigations.



Pour l’instant, la piste d’un suicide est évoquée, mais les circonstances exactes du décès restent à établir officiellement. L’enquête se poursuit.

