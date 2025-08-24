Sénégal : plus de 15 000 détenus dont 547 en longue détention provisoire

Le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, a annoncé devant l’Assemblée nationale que la population carcérale sénégalaise s’élève à 15 267 détenus au 18 août 2025. Parmi eux, 547 sont concernés par une détention provisoire de plus de trois ans, soit 3,58 % du total.



Répondant à une question du député Saliou Dione lors de l’examen du projet de loi sur le statut et la protection des lanceurs d’alerte, le garde des Sceaux a reconnu que la durée excessive des détentions provisoires constitue un véritable défi pour la justice sénégalaise.



Il a précisé que des mesures sont en cours pour y remédier, citant notamment la limitation à six mois de la détention en matière correctionnelle. Ousmane Diagne a rappelé que cette problématique avait déjà été abordée lors des assises de la Justice organisées en mai 2024.



Selon lui, la durée moyenne des détentions au Sénégal est actuellement d’un an.

