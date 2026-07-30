Les exportations de pétrole brut ont connu une forte progression en 2025, atteignant 1 528 milliards de FCFA, contre 464,6 milliards de FCFA un an plus tôt, d'après les statistiques commerciales publiées par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

Cette évolution, soutenue par les performances du champ offshore de Sangomar et les premières exportations de gaz naturel liquéfié, a contribué à porter les exportations totales du Sénégal à 5 805,6 milliards de FCFA en 2025, soit une hausse de 48,5 % par rapport aux 3 909,1 milliards de FCFA enregistrés en 2024.

Les principaux marchés d'exportation du pétrole sénégalais sont les Pays-Bas, qui représentent 32 % des achats, suivis de la Chine (25,3 %), de l'Italie (14,7 %), de l'Espagne (13,6 %) et des États-Unis (7,4 %).

Depuis le lancement de l'exploitation du champ de Sangomar en juin 2024, la production a enregistré une progression soutenue. En 2025, 36,1 millions de barils ont été produits, un volume supérieur aux prévisions initiales grâce aux performances des installations et des puits.

Au cours du premier semestre 2026, la production de Sangomar s'est élevée à 17,9 millions de barils, soit plus de la moitié de l'objectif annuel fixé à 31,6 millions de barils. Depuis le début de l'exploitation, 70,9 millions de barils ont été extraits, dont 70,47 millions ont déjà été commercialisés sur le marché international.

Les projections officielles indiquent par ailleurs que les recettes issues des hydrocarbures devraient générer 703,2 milliards de FCFA pour le budget de l'État sur la période 2027-2029, confirmant l'importance croissante du secteur dans les perspectives économiques du Sénégal.