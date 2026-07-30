

À l'occasion du Grand Magal de Touba, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a adressé un message de vœux aux fidèles de la confrérie mouride. Dans une publication diffusée sur sa page Facebook, il a souhaité un excellent Magal à l'ensemble des croyants.

Le chef de l'État a également formulé des prières pour le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, en lui souhaitant une longue vie et une bonne santé. Il a aussi invoqué la paix, la stabilité et la prospérité pour le Sénégal.

Comme chaque année, le Grand Magal rassemble à Touba des centaines de milliers de fidèles venus de différentes régions du Sénégal et de l'étranger. Cette manifestation religieuse commémore le départ en exil, en 1895, du fondateur de la confrérie mouride, Cheikh Ahmadou Bamba.

Au fil des années, l'événement attire un nombre croissant de participants. Au-delà de sa portée religieuse, il est présenté comme un symbole de l'héritage laissé par le fondateur du mouridisme et de son parcours face au colonialisme.