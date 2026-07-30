Les opérations de sécurisation organisées avant le Grand Magal de Touba ont conduit à l'interpellation de 289 personnes pour diverses infractions, a annoncé le commissaire spécial de Touba, Daouda Bodian.

Présentant le bilan des actions préventives de la Police nationale, il a indiqué que plusieurs dispositifs avaient été déployés durant le mois précédant l'événement afin de renforcer la sécurité dans le département de Mbacké.

Une première phase a reposé sur la coordination des interventions entre le commissariat spécial de Touba, le commissariat d'arrondissement de Ndamatou, le poste de police de Gouy-Mbinde et le commissariat urbain de Mbacké.

Une autre opération, baptisée « Karangué Baol », a mobilisé les différentes unités de police de la région de Diourbel, avec l'appui du Groupement opérationnel, de la Brigade régionale des stupéfiants et des services de renseignement. Selon le commissaire, cette organisation permet d'améliorer l'identification des délinquants, dont les activités ne se limitent pas à un seul secteur.

Des opérations conjointes entre la police et la gendarmerie ont également été menées dans le département de Mbacké afin de consolider le dispositif de prévention.

D'après le commissaire spécial de Touba, cette mutualisation des moyens humains et opérationnels répond à une démarche anticipative visant à assurer la sécurité avant l'arrivée des nombreux pèlerins attendus pour le Grand Magal.