Sénégal : adoption du projet de loi sur le nouveau Code de la Publicité

L'Actualité au Sénégal

Rédigé le Jeudi 13 Novembre 2025 à 07:43 | Lu 35 fois Rédigé par


Le gouvernement sénégalais a adopté le projet de loi portant Code de la Publicité, une réforme destinée à moderniser le secteur et à encadrer les pratiques publicitaires à l’ère du numérique.


Réuni ce mercredi en Conseil des ministres, le gouvernement a adopté le projet de loi portant Code de la Publicité, marquant une réforme majeure du secteur de la communication au Sénégal.

Ce nouveau cadre législatif a pour objectif de moderniser et encadrer les pratiques publicitaires, tout en protégeant le consommateur et en garantissant une concurrence loyale entre les acteurs du marché.

Le texte prend en compte les mutations technologiques et l’essor des supports numériques, afin d’adapter la réglementation aux nouveaux usages médiatiques.

Le Code de la Publicité introduit aussi des règles éthiques renforcées, axées sur la transparence, la véracité des messages et la préservation des valeurs culturelles et morales du pays.

Son adoption constitue une étape clé dans la volonté du gouvernement de structurer le secteur publicitaire et d’en faire un levier économique durable, tout en assurant un environnement médiatique responsable et équitable.



Actualité à Thiès

Thiès : lancement d’un vaste programme de pavage et de création d’espaces verts

Lat Soukabé Fall - 10/11/2025 - 0 Commentaire
La ville de Thiès a officiellement lancé ce lundi 10 novembre 2025, les travaux de pavage et d’aménagement des voiries, dans le cadre d’un programme ambitieux visant à moderniser les infrastructures...

Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione

Lat Soukabé Fall - 31/10/2025 - 0 Commentaire
La 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal s’est ouverte à Thiès, en présence du représentant du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire,...

Actualités

Une fausse enquêtrice condamnée pour escroquerie et usurpation de fonction au tribunal de Pikine-Guédiawaye

- 13/11/2025 - 0 Commentaire
Une femme a été condamnée à un an de prison, dont six mois ferme, pour avoir escroqué une mère en détresse en se faisant passer pour une enquêtrice de la Section de Recherches de Colobane.   Un...

Guédiawaye : une adolescente grièvement blessée après une chute du troisième étage à Notaire

- 13/11/2025 - 0 Commentaire
Une jeune fille de 16 ans a fait une chute du troisième étage à Guédiawaye, provoquant l’émoi des habitants du quartier Notaire. Elle a été évacuée en urgence à l’hôpital de Fann. Une enquête est...
