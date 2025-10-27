Sénégal : adoption du projet de loi sur le nouveau Code de la Publicité





Réuni ce mercredi en Conseil des ministres, le gouvernement a adopté le projet de loi portant Code de la Publicité, marquant une réforme majeure du secteur de la communication au Sénégal.



Ce nouveau cadre législatif a pour objectif de moderniser et encadrer les pratiques publicitaires, tout en protégeant le consommateur et en garantissant une concurrence loyale entre les acteurs du marché.



Le texte prend en compte les mutations technologiques et l’essor des supports numériques, afin d’adapter la réglementation aux nouveaux usages médiatiques.



Le Code de la Publicité introduit aussi des règles éthiques renforcées, axées sur la transparence, la véracité des messages et la préservation des valeurs culturelles et morales du pays.



Son adoption constitue une étape clé dans la volonté du gouvernement de structurer le secteur publicitaire et d’en faire un levier économique durable, tout en assurant un environnement médiatique responsable et équitable.

