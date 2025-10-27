Diass : la mairie distribue symboliquement les premiers titres fonciers du projet PROCASEF

Menu
Rédigé le Mercredi 12 Novembre 2025 à 14:36 | Lu 28 fois Rédigé par


La mairie de Diass a procédé à la remise symbolique de titres fonciers dans le cadre du projet PROCASEF, visant à sécuriser plus de 4.700 parcelles grâce à un partenariat entre l’État du Sénégal et la Banque mondiale.


La mairie de Diass a procédé, ce mardi, à la remise symbolique d’une partie des 4.700 titres fonciers destinés aux habitants de la commune. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Projet de sécurisation foncière en zone rurale et périurbaine (PROCASEF), mené conjointement par l’État du Sénégal et la Banque mondiale.

Le maire Mamadou Ndione a précisé que l’opération ne faisait que commencer : « Aujourd’hui, nous avons remis symboliquement quelques titres, mais plus de 4.700 sont déjà prêts à être distribués dans les villages concernés. » Il a souligné la volonté de la commune de respecter l’agenda défini par le PROCASEF, également appelé Projet cadastre et sécurisation foncière.

De son côté, Mouhamadou Moustapha Dia, coordinateur national du PROCASEF, a rappelé que le territoire de Diass est particulièrement affecté par les grands projets nationaux, ce qui rend prioritaire la sécurisation des droits fonciers des populations.

La cérémonie a aussi permis aux autorités locales et aux partenaires du projet de visiter le bureau foncier récemment construit avec le soutien de la Banque mondiale.

Pour André Teyssier, responsable d’équipe projet à la Banque mondiale, cette visite illustre les progrès significatifs réalisés dans la reconnaissance et la formalisation des droits fonciers au Sénégal.



