Guédiawaye : une adolescente grièvement blessée après une chute du troisième étage à Notaire





Le quartier Notaire, à Guédiawaye, a été le théâtre d’un grave incident mardi soir. Vers 21 heures, une adolescente de 16 ans a fait une chute du troisième étage d’un immeuble familial, provoquant une vive émotion parmi les habitants.



Alertés par un bruit violent suivi de cris de détresse, les riverains ont accouru pour découvrir la jeune fille gisant au sol, grièvement blessée et à moitié consciente.

« On a juste entendu un grand fracas, puis des cris. Quand on est sortis, elle était déjà au sol », a raconté un voisin, encore sous le choc.



Les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus pour prodiguer les premiers soins avant de transférer la victime à l’hôpital de Fann, où elle a été admise en état critique, souffrant notamment de traumatismes crâniens.



Les membres de la famille affirment ne pas comprendre les circonstances du drame, assurant qu’aucune dispute ni signe avant-coureur n’avait précédé la chute.

Une enquête a été ouverte par le commissariat de Guédiawaye pour déterminer s’il s’agit d’un accident, d’une tentative de suicide ou d’un acte criminel.



À ce stade, le mystère demeure entier, en attendant les résultats des premières investigations et l’identification complète de la victime.

