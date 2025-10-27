Menu
Une fausse enquêtrice condamnée pour escroquerie et usurpation de fonction au tribunal de Pikine-Guédiawaye


Rédigé le Jeudi 13 Novembre 2025 à 10:02


Une femme a été condamnée à un an de prison, dont six mois ferme, pour avoir escroqué une mère en détresse en se faisant passer pour une enquêtrice de la Section de Recherches de Colobane.


Une fausse enquêtrice condamnée pour escroquerie et usurpation de fonction au tribunal de Pikine-Guédiawaye

 

Un cas d’escroquerie et d’usurpation de fonction digne d’un scénario de série judiciaire a été jugé au tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye. Une femme âgée de 32 ans, mareyeuse de profession, a été reconnue coupable de trafic d’influence, usurpation de fonction et escroquerie, et condamnée à un an de prison dont six mois ferme, assorti d’une amende de 200 000 francs CFA.

Les faits remontent au 4 novembre 2025, lorsque la prévenue a abusé de la détresse d’une mère venue s’enquérir de la situation de son fils détenu à la Section de Recherches de Colobane. Se présentant faussement comme enquêtrice, elle avait promis d’intervenir pour obtenir une issue favorable, réclamant 150 000 francs CFA pour couvrir de prétendus frais judiciaires.

Le lendemain, la mise en cause s’est rendue au tribunal de Pikine-Guédiawaye, où elle a continué sa mise en scène, feignant de passer des appels et d’interagir avec le personnel judiciaire. Son comportement suspect a cependant attiré l’attention d’un magistrat, qui a rapidement découvert la supercherie.

Arrêtée sur place, la fausse enquêtrice a reconnu avoir reçu de l’argent, tout en tentant de minimiser ses actes. Le ministère public a dénoncé un acte de manipulation ignoble exploitant la vulnérabilité d’une mère, avant de requérir une peine exemplaire.

Le tribunal a rendu son verdict en la déclarant coupable sur l’ensemble des chefs d’accusation, saluant la vigilance du personnel judiciaire qui a permis de mettre fin à cette arnaque.




