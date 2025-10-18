Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Sénégal–Rwanda : cinq nouveaux accords de coopération signés lors de la visite du Président Diomaye Faye à Kigali


Rédigé le Lundi 20 Octobre 2025 à 17:26 | Lu 40 fois Rédigé par


En visite d’État à Kigali, le Président Bassirou Diomaye Faye et son homologue Paul Kagamé ont signé cinq accords de coopération touchant la mobilité, le développement, l’agriculture, la santé et la justice.


Sénégal–Rwanda : cinq nouveaux accords de coopération signés lors de la visite du Président Diomaye Faye à Kigali

 

Le Sénégal et le Rwanda viennent de consolider leurs relations bilatérales à travers la signature de cinq accords de coopération couvrant des domaines clés tels que la mobilité, le développement, l’agriculture, la santé et la justice. Ces accords ont été signés à Kigali lors de la visite d’État du Président Bassirou Diomaye Faye, effectuée du 17 au 19 octobre 2025 à l’invitation du Président Paul Kagamé, rapporte Le Soleil citant la présidence sénégalaise.

Le premier accord, hautement symbolique, instaure une exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques, de service et ordinaires, facilitant ainsi la libre circulation entre les deux pays.

Le deuxième accord concerne la coopération en matière de planification et de suivi des programmes de développement, favorisant l’échange d’expertises entre les institutions publiques sénégalaises et rwandaises.

Le troisième, dédié à l’agriculture, vise à promouvoir la productivité, la transformation agroalimentaire et la sécurité alimentaire.

Un quatrième accord porte sur la santé, axé sur la gouvernance hospitalière, la couverture sanitaire universelle et la formation du personnel médical.

Enfin, le cinquième accord cible la coopération dans les services correctionnels et les questions pénitentiaires, dans une optique d’humanisation du système carcéral.

Cette visite a également permis de renforcer la confiance politique et la solidarité entre Dakar et Kigali. Les entretiens entre Bassirou Diomaye Faye et Paul Kagamé ont mis en avant une convergence de vues sur les priorités africaines en matière de développement, de gouvernance et de coopération Sud-Sud.

rts




Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès : un mot d’ordre du G7 largement suivi par les enseignants

Lat Soukabé Fall - 17/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : un mot d’ordre du G7 largement suivi par les enseignants
À Thiès, le mot d’ordre de grève lancé par le G7 est massivement respecté, presque tous les élèves étant libérés. M. Kanté, membre de l’administration du Cem Mamadou Diaw, confirme : « Les classes...

Thiès Ville – Signature historique de convention et distinction des délégués de quartiers

Lat Soukabé Fall - 17/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès Ville – Signature historique de convention et distinction des délégués de quartiers
Pour la première fois depuis l’indépendance, le Maire de Thiès Ville, Babacar Diop, a procédé à la signature d’une convention avec les délégués de quartiers, lors d’une cérémonie officielle tenue ce...

Actualités

Lancement du projet « WAAJAL XALE YI » : l’armée et l’éducation unies pour renforcer la citoyenneté des jeunes

- 20/10/2025 - 0 Commentaire
Lancement du projet « WAAJAL XALE YI » : l’armée et l’éducation unies pour renforcer la citoyenneté des jeunes
Les 23 et 24 octobre 2025 marqueront le lancement du projet « WAAJAL XALE YI », une initiative conjointe des ministères des Forces armées et de l’Éducation nationale pour promouvoir l’esprit civique...

Sénégal–Rwanda : cinq nouveaux accords de coopération signés lors de la visite du Président Diomaye Faye à Kigali

- 20/10/2025 - 0 Commentaire
Sénégal–Rwanda : cinq nouveaux accords de coopération signés lors de la visite du Président Diomaye Faye à Kigali
En visite d’État à Kigali, le Président Bassirou Diomaye Faye et son homologue Paul Kagamé ont signé cinq accords de coopération touchant la mobilité, le développement, l’agriculture, la santé et la...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags