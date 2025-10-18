Sénégal–Rwanda : cinq nouveaux accords de coopération signés lors de la visite du Président Diomaye Faye à Kigali





Le Sénégal et le Rwanda viennent de consolider leurs relations bilatérales à travers la signature de cinq accords de coopération couvrant des domaines clés tels que la mobilité, le développement, l’agriculture, la santé et la justice. Ces accords ont été signés à Kigali lors de la visite d’État du Président Bassirou Diomaye Faye, effectuée du 17 au 19 octobre 2025 à l’invitation du Président Paul Kagamé, rapporte Le Soleil citant la présidence sénégalaise.



Le premier accord, hautement symbolique, instaure une exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques, de service et ordinaires, facilitant ainsi la libre circulation entre les deux pays.



Le deuxième accord concerne la coopération en matière de planification et de suivi des programmes de développement, favorisant l’échange d’expertises entre les institutions publiques sénégalaises et rwandaises.



Le troisième, dédié à l’agriculture, vise à promouvoir la productivité, la transformation agroalimentaire et la sécurité alimentaire.



Un quatrième accord porte sur la santé, axé sur la gouvernance hospitalière, la couverture sanitaire universelle et la formation du personnel médical.



Enfin, le cinquième accord cible la coopération dans les services correctionnels et les questions pénitentiaires, dans une optique d’humanisation du système carcéral.



Cette visite a également permis de renforcer la confiance politique et la solidarité entre Dakar et Kigali. Les entretiens entre Bassirou Diomaye Faye et Paul Kagamé ont mis en avant une convergence de vues sur les priorités africaines en matière de développement, de gouvernance et de coopération Sud-Sud.



