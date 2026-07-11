Menu
L'Actualité au Sénégal

Sénégal : Diomaye Faye recevra Macky Sall en audience le 17 juillet, un rendez-vous politique très attendu


Rédigé le Dimanche 12 Juillet 2026 à 22:41 | Lu 63 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, recevra en audience son prédécesseur, Macky Sall, le vendredi 17 juillet 2026, selon plusieurs informations concordantes.


Sénégal : Diomaye Faye recevra Macky Sall en audience le 17 juillet, un rendez-vous politique très attendu

Cette rencontre intervient dans un contexte politique marqué par un début d'apaisement entre les nouvelles autorités et l'ancien régime. Elle revêt une importance particulière alors que Macky Sall poursuit sa campagne diplomatique en vue de sa candidature au poste de Secrétaire général des Nations Unies.
 

À ce stade, le président Diomaye Faye n'a pas encore officialisé un éventuel soutien à cette candidature. Les relations entre les deux hommes restent marquées par les événements politiques survenus entre 2021 et 2024, période durant laquelle plusieurs dizaines de personnes ont perdu la vie. Les nouvelles autorités ont à plusieurs reprises évoqué la responsabilité politique de l'ancien pouvoir dans ces violences.
 

Le déplacement de Macky Sall à Dakar s'inscrit également dans une tournée diplomatique destinée à renforcer les soutiens internationaux à sa candidature pour diriger l'ONU.
 

Cette audience du 17 juillet est suivie de près par les observateurs politiques, qui y voient un possible signal de normalisation des relations institutionnelles entre les deux présidents, tout en restant attentifs aux éventuelles annonces qui pourraient en découler.
 

Les détails de cette rencontre sont attendus dans les prochains jours.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags