Cette rencontre intervient dans un contexte politique marqué par un début d'apaisement entre les nouvelles autorités et l'ancien régime. Elle revêt une importance particulière alors que Macky Sall poursuit sa campagne diplomatique en vue de sa candidature au poste de Secrétaire général des Nations Unies.





À ce stade, le président Diomaye Faye n'a pas encore officialisé un éventuel soutien à cette candidature. Les relations entre les deux hommes restent marquées par les événements politiques survenus entre 2021 et 2024, période durant laquelle plusieurs dizaines de personnes ont perdu la vie. Les nouvelles autorités ont à plusieurs reprises évoqué la responsabilité politique de l'ancien pouvoir dans ces violences.





Le déplacement de Macky Sall à Dakar s'inscrit également dans une tournée diplomatique destinée à renforcer les soutiens internationaux à sa candidature pour diriger l'ONU.





Cette audience du 17 juillet est suivie de près par les observateurs politiques, qui y voient un possible signal de normalisation des relations institutionnelles entre les deux présidents, tout en restant attentifs aux éventuelles annonces qui pourraient en découler.





Les détails de cette rencontre sont attendus dans les prochains jours.

