Sénégal–Brésil : l’Emirates Stadium affiche complet pour une rencontre de prestige





La confrontation très attendue entre le Sénégal et le Brésil a créé une véritable effervescence à Londres, entraînant un remplissage record de l’Emirates Stadium. Dès la veille, plus de 56 000 supporters avaient déjà réservé leur place, et la barre des 60 704 tickets a été atteinte aujourd’hui, confirmant un engouement rarement observé pour un match amical.



Ce rendez-vous réunit deux grandes nations du football et attire l’attention du public comme des médias internationaux. L’ambiance s’annonce intense, soutenue par une affluence qui rappelle celle des grandes soirées européennes.

Tout laisse présager un spectacle de haut niveau, pour une rencontre que beaucoup considèrent déjà comme l’un des événements majeurs de cette période.

