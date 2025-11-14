Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Sénégal–Brésil : l’Emirates Stadium affiche complet pour une rencontre de prestige


Rédigé le Vendredi 14 Novembre 2025 à 18:14 | Lu 38 fois Rédigé par


Le duel Sénégal–Brésil a suscité un engouement exceptionnel à Londres, avec plus de 60 000 billets vendus et un Emirates Stadium rempli pour cet événement très attendu.


Sénégal–Brésil : l’Emirates Stadium affiche complet pour une rencontre de prestige

 

La confrontation très attendue entre le Sénégal et le Brésil a créé une véritable effervescence à Londres, entraînant un remplissage record de l’Emirates Stadium. Dès la veille, plus de 56 000 supporters avaient déjà réservé leur place, et la barre des 60 704 tickets a été atteinte aujourd’hui, confirmant un engouement rarement observé pour un match amical.

Ce rendez-vous réunit deux grandes nations du football et attire l’attention du public comme des médias internationaux. L’ambiance s’annonce intense, soutenue par une affluence qui rappelle celle des grandes soirées européennes.
Tout laisse présager un spectacle de haut niveau, pour une rencontre que beaucoup considèrent déjà comme l’un des événements majeurs de cette période.




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags