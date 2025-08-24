Sénégal : 25 contacts identifiés après le premier cas de variole du singe

Suite à la détection d’un premier cas de variole du singe (Mpox) au Sénégal, les autorités sanitaires intensifient leurs efforts pour éviter toute transmission. Le ministère de la Santé a indiqué avoir recensé 25 personnes ayant eu un contact direct avec le patient testé positif et placé en isolement.



D’après le directeur de la prévention au ministère de la Santé, aucun de ces individus ne présente, pour l’instant, de symptômes. Ils seront toutefois suivis de près durant 21 jours, période correspondant à l’incubation du virus. Des contrôles quotidiens sont prévus pour détecter rapidement toute fièvre ou éruption cutanée.



L’objectif, selon les autorités, est d’agir immédiatement si un signe suspect apparaît chez l’une de ces personnes. Cette mesure s’inscrit dans le plan de riposte mis en place pour contenir la maladie et éviter son implantation durable, alors que d’autres pays d’Afrique de l’Ouest, comme la Guinée, le Liberia et le Ghana, enregistrent déjà des cas.



La variole du singe est une infection virale proche de la variole humaine. Elle se manifeste par une forte fièvre suivie d’éruptions cutanées. Bien que généralement bénigne, l’OMS recommande de rester vigilants face aux foyers encore actifs en Afrique.



igfm

