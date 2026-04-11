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L'Actualité au Sénégal

Sénégal : 1 510 victimes de violences sexuelles en six ans, l’inquiétude persiste


Rédigé le Samedi 11 Avril 2026 à 23:33 | Lu 54 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Six ans après l’entrée en vigueur de la loi criminalisant le viol et la pédophilie, le constat reste inquiétant au Sénégal. Au total, 1 510 victimes ont été recensées, dont 342 enfants de moins de 13 ans, révélant une persistance préoccupante des violences sexuelles malgré le durcissement du cadre légal.


Sénégal : 1 510 victimes de violences sexuelles en six ans, l’inquiétude persiste

Ces chiffres ont été au cœur d’une journée de réflexion organisée par l’Association des femmes magistrates du Sénégal. Cette rencontre a permis d’évaluer l’impact réel de la loi sur le terrain, en confrontant les avancées juridiques aux réalités sociales.
 

Si le texte a permis des progrès notables, notamment en matière de répression et de reconnaissance des crimes sexuels, plusieurs obstacles continuent de freiner son efficacité. Les participants ont pointé du doigt les résistances sociales, qui dissuadent encore de nombreuses victimes de porter plainte.
 

À cela s’ajoutent des lenteurs judiciaires persistantes, qui retardent le traitement des dossiers, ainsi que des insuffisances dans la prise en charge des victimes. L’accompagnement psychologique, médical et juridique reste encore largement perfectible.
 

Face à cette situation, les acteurs du secteur appellent à un renforcement de l'application de la loi, mais aussi à une amélioration des dispositifs d’assistance, afin d’offrir une réponse plus rapide, plus humaine et plus efficace aux victimes de violences sexuelles.



Lat Soukabé Fall

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