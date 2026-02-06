Séminaire avec les gouverneurs : le président Bassirou Diomaye Faye fixe la date





Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a annoncé la tenue, le 12 février 2026, d’une rencontre avec les gouverneurs de région sous la forme d’un séminaire de travail.



Cette réunion aura pour objectif d’examiner et d’évaluer les projets ainsi que les priorités sécuritaires, économiques, sociales et environnementales propres à chaque région du pays.



Le séminaire se tiendra en présence du Premier ministre et de plusieurs membres du gouvernement. Il s’inscrit dans une dynamique de renforcement du dialogue et de la coordination entre l’État central et les autorités administratives régionales, en vue d’une mise en œuvre plus efficace des politiques publiques au niveau territorial.

