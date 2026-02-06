Menu
Séminaire avec les gouverneurs : le président Bassirou Diomaye Faye fixe la date


Rédigé le Jeudi 12 Février 2026 à 09:18 | Lu 35 fois Rédigé par


Le chef de l’État réunira les gouverneurs de région le 12 février 2026 pour évaluer les priorités et projets territoriaux.


Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a annoncé la tenue, le 12 février 2026, d’une rencontre avec les gouverneurs de région sous la forme d’un séminaire de travail.

Cette réunion aura pour objectif d’examiner et d’évaluer les projets ainsi que les priorités sécuritaires, économiques, sociales et environnementales propres à chaque région du pays.

Le séminaire se tiendra en présence du Premier ministre et de plusieurs membres du gouvernement. Il s’inscrit dans une dynamique de renforcement du dialogue et de la coordination entre l’État central et les autorités administratives régionales, en vue d’une mise en œuvre plus efficace des politiques publiques au niveau territorial.



