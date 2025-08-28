Menu
Sédhiou : une fillette de cinq ans décède après un accident à Ndiama


Rédigé le Vendredi 29 Août 2025 à 08:42 | Lu 60 fois Rédigé par


À Ndiama, dans la région de Sédhiou, une fillette de cinq ans est décédée après avoir été percutée par un véhicule sur la RN6, suscitant colère et appels à renforcer la sécurité routière.


Une tragédie est survenue jeudi matin sur la Route nationale 6, à hauteur de Ndiama, un village de la région de Sédhiou, où une fillette de cinq ans a été mortellement percutée par un véhicule de type 4×4, selon des témoins interrogés par l’APS.

La victime, grièvement blessée, avait été transportée en urgence à l’hôpital régional Amadou Tidiane Ba de Sédhiou. Elle y a finalement succombé à ses blessures vers 18 heures.

Cet accident a profondément marqué les habitants de Ndiama, village situé dans la commune de Diaroumé, où la colère grandit face aux risques liés à l’insécurité routière.

Plusieurs habitants réclament désormais l’installation de dos d’âne et de ralentisseurs à proximité des villages traversés par des axes routiers à forte circulation.

aps




