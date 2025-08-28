Sédhiou : une fillette de cinq ans décède après un accident à Ndiama





Une tragédie est survenue jeudi matin sur la Route nationale 6, à hauteur de Ndiama, un village de la région de Sédhiou, où une fillette de cinq ans a été mortellement percutée par un véhicule de type 4×4, selon des témoins interrogés par l’APS.



La victime, grièvement blessée, avait été transportée en urgence à l’hôpital régional Amadou Tidiane Ba de Sédhiou. Elle y a finalement succombé à ses blessures vers 18 heures.



Cet accident a profondément marqué les habitants de Ndiama, village situé dans la commune de Diaroumé, où la colère grandit face aux risques liés à l’insécurité routière.



Plusieurs habitants réclament désormais l’installation de dos d’âne et de ralentisseurs à proximité des villages traversés par des axes routiers à forte circulation.



aps

