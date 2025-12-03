CAN 2025 : Pape Thiaw mise sur l’expérience et la cohérence pour les Lions





Après plusieurs semaines d’attente, le sélectionneur national Pape Thiaw a rendu publique la liste des joueurs retenus, une annonce qui suscite déjà un fort engouement chez les supporters sénégalais. La sélection reflète un choix axé sur l’équilibre, l’expérience et la performance sportive.



Dans les cages, Édouard Mendy apporte son vécu au plus haut niveau. Il sera accompagné par Mory Diaw et Yehvann Diouf, offrant ainsi des options solides et complémentaires au poste de gardien.



La défense reste fidèle à ses repères habituels. Kalidou Koulibaly conserve son rôle de pilier, entouré de Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf, Ismaïl Jakobs, Antoine Mendy, Abdoulaye Seck et Ilay Camara, formant un bloc défensif stable et renforcé.



Au milieu de terrain, Idrissa Gana Gueye demeure une pièce maîtresse. Il sera épaulé par Lamine Camara, Habib Diarra, Pape Gueye, Pape Matar Sarr et Pathé Ciss, un ensemble mêlant intensité, technique et volume de jeu.



Sur le plan offensif, le leadership de Sadio Mané s’associe aux qualités de Nicolas Jackson, Ismaïla Sarr, Boulaye Dia, Chérif Ndiaye et Assane Diao, constituant une attaque variée et ambitieuse.



Cette liste, bâtie sur des critères de mérite et de cohérence sportive, traduit une ambition maîtrisée : représenter dignement le Sénégal et viser un parcours solide lors de la CAN 2025.

