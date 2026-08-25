Alertées, les autorités compétentes ont procédé aux premières constatations afin de déterminer les circonstances de cette mort.



L'identité de la victime et les circonstances précises de la découverte devront être établies dans le cadre de la procédure.



Une enquête devrait permettre de déterminer s'il s'agit d'une mort naturelle ou si des éléments suspects doivent être pris en compte.

Un homme a été retrouvé mort dans sa chambre. Les circonstances de son décès n'étaient pas immédiatement établies.