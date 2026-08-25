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Sédhiou : un homme retrouvé mort dans sa chambre à Boumouda


Rédigé le Samedi 29 Août 2026 à 23:35 | Lu 38 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une découverte macabre a plongé les habitants de Boumouda, dans la région de Sédhiou, dans l'émoi.


Sédhiou : un homme retrouvé mort dans sa chambre à Boumouda
Un homme a été retrouvé mort dans sa chambre. Les circonstances de son décès n'étaient pas immédiatement établies.
Alertées, les autorités compétentes ont procédé aux premières constatations afin de déterminer les circonstances de cette mort.
 
L'identité de la victime et les circonstances précises de la découverte devront être établies dans le cadre de la procédure.
 
Une enquête devrait permettre de déterminer s'il s'agit d'une mort naturelle ou si des éléments suspects doivent être pris en compte.


Lat Soukabé Fall

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