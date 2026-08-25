Compte tenu de l'âge de la plaignante présumée, l'affaire fait l'objet d'une attention particulière des enquêteurs et des autorités judiciaires.



Les investigations doivent notamment permettre de déterminer les circonstances précises des faits dénoncés, ainsi que les éventuelles responsabilités pénales.



Comme dans toute procédure judiciaire, les accusations devront être examinées par la justice et les droits de la défense respectés.

Le quinquagénaire fait l'objet de poursuites à la suite d'accusations formulées par l'adolescente. Les enquêteurs ont procédé à différentes auditions afin de recueillir les versions des personnes concernées.