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Médina : un quinquagénaire poursuivi après les accusations d'une adolescente de 14 ans


Rédigé le Samedi 29 Août 2026 à 23:29 | Lu 29 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une affaire impliquant un homme d'une cinquantaine d'années et une adolescente de 14 ans est actuellement entre les mains de la justice à la Médina.


Médina : un quinquagénaire poursuivi après les accusations d'une adolescente de 14 ans
Le quinquagénaire fait l'objet de poursuites à la suite d'accusations formulées par l'adolescente. Les enquêteurs ont procédé à différentes auditions afin de recueillir les versions des personnes concernées.
Compte tenu de l'âge de la plaignante présumée, l'affaire fait l'objet d'une attention particulière des enquêteurs et des autorités judiciaires.
 
Les investigations doivent notamment permettre de déterminer les circonstances précises des faits dénoncés, ainsi que les éventuelles responsabilités pénales.
 
Comme dans toute procédure judiciaire, les accusations devront être examinées par la justice et les droits de la défense respectés.


Lat Soukabé Fall

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