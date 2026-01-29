Sédhiou – Trafic de chanvre indien et détention d’armes

Lors de la perquisition à son domicile, les forces de l’ordre ont saisi 21 kilogrammes de chanvre indien, une balance, deux couteaux, un fusil de chasse et 11 cartouches. Interrogé, I.B. a déclaré que la drogue avait été transportée par F. D., surnommé « Papis Poulo », qui n’a pas été retrouvé.





Le parquet de Sédhiou a été informé et l’enquête est en cours pour déterminer l’origine et le réseau de distribution de la drogue. Cette affaire souligne la persistance du trafic de stupéfiants dans la région et les efforts des forces de sécurité pour le combattre. Les habitants expriment leur préoccupation face à l’augmentation des produits stupéfiants dans les quartiers.





Les investigations se poursuivent pour identifier d’éventuelles complices et contrôler la circulation d’armes illégales. Les autorités locales rappellent aux populations l’importance de signaler tout comportement suspect pour protéger la sécurité communautaire.

