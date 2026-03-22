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Sédhiou : 80 kilos de chanvre saisis après une interception nocturne


Rédigé le Lundi 23 Mars 2026 à 05:53 | Lu 57 fois Rédigé par


Une importante quantité de chanvre a été interceptée à Sédhiou par la brigade spécialisée. Le suspect a abandonné sa moto avant de prendre la fuite.


Sédhiou : 80 kilos de chanvre saisis après une interception nocturne

 

À Niadième, localité située à environ quinze kilomètres de Marsassoum, la brigade régionale des stupéfiants de Sédhiou a procédé à une importante saisie dans la nuit du 21 mars.

Aux alentours de 3 heures du matin, les agents ont repéré une moto circulant à grande vitesse avec un chargement jugé suspect. Malgré les sommations, le conducteur a refusé de s’arrêter.

Poursuivi par les forces en présence, il a finalement rebroussé chemin avant d’abandonner sur place l’engin et la marchandise, profitant de l’obscurité pour disparaître.

L’inspection des six sacs laissés sur les lieux a permis de découvrir 80 blocs de chanvre, chacun pesant un kilogramme. La moto, de marque TVS, ainsi que la cargaison ont été placées sous scellés.

Les recherches se poursuivent afin de retrouver le propriétaire en fuite.




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