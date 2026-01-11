Menu
Sécurité routière : le chef de l’État exige des mesures préventives renforcées face aux incidents de la route


Rédigé le Mercredi 21 Janvier 2026 à 22:02


Le président Bassirou Diomaye Faye appelle à l’application urgente de mesures supplémentaires pour renforcer la sécurité routière, selon le communiqué du Conseil des ministres.


Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a demandé mercredi la mise en œuvre urgente de mesures préventives supplémentaires visant à améliorer la sécurité routière.

Selon le communiqué du Conseil des ministres, le chef de l’État a exprimé sa préoccupation face à la recrudescence des accidents mortels de la route, impliquant le plus souvent des véhicules de transport et des gros porteurs. À ce titre, il a instruit l’adoption rapide de dispositions additionnelles pour renforcer la prévention dans ce domaine.

Le communiqué précise que le président de la République a également prescrit le renforcement de la formation des chauffeurs, l’intensification des contrôles techniques, ainsi que le respect strict de la réglementation encadrant la limitation de la vitesse des véhicules de transport urbain et interurbain.

Dans cette dynamique, Bassirou Diomaye Faye a invité le Premier ministre à organiser prochainement une réunion d’évaluation consacrée à l’état de mise en œuvre des recommandations issues des États généraux des transports.

Le chef de l’État a, par ailleurs, rappelé que la modernisation des plans de circulation, le renouvellement des parcs de véhicules de transport et la sécurité routière doivent demeurer des priorités majeures de l’action gouvernementale.




