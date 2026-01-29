Sécurité : la gendarmerie saisit de faux billets et des produits prohibés à Colobane et Aéré Lao





Dans le cadre de leurs missions de sécurisation du territoire et de lutte contre les activités illicites, les brigades de gendarmerie de Colobane et d’Aéré Lao ont mené, ces derniers jours, des opérations ayant abouti à d’importantes saisies de faux billets de banque et de produits prohibés.



Dans la localité de Colobane, relevant de la compagnie de Fatick, la brigade de proximité a interpellé et placé en garde à vue un individu pour détention et tentative de mise en circulation de faux billets. Présenté comme un opérateur économique habitué des marchés hebdomadaires pour l’achat de sésame et d’arachide, il a été arrêté le 2 février 2026 au marché hebdomadaire de Mbar. Les investigations ont révélé qu’il s’était rendu sur les lieux avec une somme de 2 400 000 francs CFA constituée de billets contrefaits. En tentant d’en déposer une partie, soit un million de francs CFA, dans un point de transfert d’argent, le gérant a détecté l’irrégularité des billets et alerté les gendarmes en patrouille. L’individu a été interpellé au foirail de Mbar, où une fouille a permis de découvrir sur lui 1 400 000 francs CFA supplémentaires en faux billets.



Dans la zone d’Aéré Lao, la brigade territoriale a, pour sa part, conduit une opération dans la nuit du 3 février 2026, vers 4 h 30. Lors d’un contrôle routier, les gendarmes ont immobilisé un véhicule de marque Toyota Avensis. La fouille du véhicule a permis de mettre au jour 19 kilogrammes de produits prohibés. Le conducteur, de nationalité sénégalaise, a été interpellé sur place, tandis que son passager a réussi à prendre la fuite. Le véhicule ainsi que la marchandise ont été saisis.



Ces différentes interventions traduisent la volonté constante de la gendarmerie nationale de lutter contre les pratiques illicites, afin d’assurer la sécurité des populations et le maintien de l’ordre public.

