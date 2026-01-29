CAN 2025 : la FSF lance un vaste “Trophée Tour” à travers les 14 régions

Après son exposition au Palais présidentiel puis à la Primature, le trophée de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025 poursuit sa tournée institutionnelle et populaire au Sénégal. La Fédération sénégalaise de football (FSF) a annoncé que la coupe sera présentée ce mardi dans le hall de l’Assemblée nationale.



Au-delà de cette étape officielle, la FSF souhaite donner une portée nationale et inclusive à cet événement. À cet effet, un vaste « Trophée Tour » est prévu du 7 au 14 février 2026 à travers les 14 régions du pays, offrant aux populations l’opportunité de découvrir de près ce symbole du football africain.



Cette initiative a pour objectif de rapprocher le trophée du grand public, des médias et des acteurs du sport sénégalais, tout en stimulant l’enthousiasme populaire autour de la CAN. Elle s’inscrit dans une démarche de partage et de valorisation du football en tant que facteur de cohésion nationale.



À travers cette tournée nationale, la Fédération sénégalaise de football entend également promouvoir la culture sportive, susciter l’intérêt de la jeunesse et rappeler le rôle du football dans le renforcement de l’unité et de la fierté nationales. La CAN 2025 se présente ainsi comme un événement fédérateur, célébré dans l’ensemble des régions du Sénégal.



