Bourses d’études : le MESRI clarifie les objectifs de l’atelier national sur la réforme du dispositif





Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) a tenu à apporter des éclaircissements concernant l’atelier national consacré à la préparation d’une nouvelle politique de bourses d’études et à la révision du décret n°2014-963 du 1er août 2014, qui fixe les conditions d’attribution des allocations dans l’enseignement supérieur.



Tenu à Dakar les 2 et 3 février 2026, cet atelier s’est déroulé dans une dynamique inclusive, conformément à l’approche de concertation prônée par le ministère. Il a réuni des représentants des services du MESRI, du ministère chargé des Finances, de la société civile, des associations de parents d’élèves, des syndicats du personnel enseignant et administratif (PER et PATS), ainsi que des amicales d’étudiants, des apprenants des Instituts supérieurs d’enseignement professionnel (ISEP) et des représentants des sites universitaires externes.



Cette rencontre participative avait pour objectif principal d’évaluer, sur le plan financier, le système de bourses sur la période 2020-2025, avec des projections à l’horizon 2030. Les travaux ont également permis d’identifier les insuffisances du décret actuellement en vigueur en vue d’une révision de certaines dispositions, de corriger des pratiques jugées non conformes à l’orthodoxie budgétaire et de renforcer l’inclusivité sociale du dispositif. Le MESRI indique que ces objectifs ont été atteints, malgré le retrait d’une partie des étudiants dès la première journée. Les recommandations issues des échanges seront transmises aux autorités compétentes.



Le ministère a par ailleurs démenti les informations faisant état d’une remise en cause des droits des étudiants, précisant qu’il n’a jamais été question de réduire ni de supprimer les bourses.



S’inscrivant dans les orientations des plus hautes autorités, le MESRI affirme réfléchir à l’élaboration d’une nouvelle politique nationale des allocations d’études, visant notamment à assurer une meilleure cohérence entre le calendrier de paiement des bourses et le déroulement effectif des enseignements.



Enfin, le ministère a salué l’implication de l’ensemble des parties prenantes et les a invitées à poursuivre les échanges lors des prochaines étapes, dans l’objectif de parvenir à un consensus autour d’un cadre réglementaire rénové et de modalités d’attribution des bourses mieux adaptées aux réalités de l’enseignement supérieur sénégalais.

