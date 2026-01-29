Budget 2026 : hausse significative des moyens alloués à la Police nationale





Le Premier ministre Ousmane Sonko a effectué, ce matin, une visite de travail en compagnie du ministre de l’Intérieur, Bamba Cissé, du ministre des Forces armées, le général Birame Diop, du ministre des Finances, Cheikh Diba, ainsi que du directeur général de la Police nationale, Mame Seydou Ndour.



Au cœur de cette visite figurait la présentation du budget 2026 de la Police nationale, fixé à 150 869 415 279 francs CFA, contre 127,19 milliards de francs CFA en 2025. Cette enveloppe budgétaire enregistre ainsi une progression de 18,31 %. Le chef du gouvernement a expliqué que cette hausse résulte d’arbitrages rendus possibles grâce à des réductions opérées dans plusieurs autres départements ministériels, y compris la Primature. « L’importance stratégique que nous accordons à la Police nationale a fait qu’il n’y a pas eu de baisse, mais plutôt une réévaluation à la hausse du budget », a-t-il déclaré devant le ministre des Finances.



Cette augmentation budgétaire est destinée à financer plusieurs projets précis. Parmi eux figurent l’achèvement de deux immeubles R+8 à Abdou Jalloh pour un coût de 2,5 milliards de francs CFA, le programme de sûreté et de sécurité nationale doté de 3,25 milliards, l’acquisition de moyens logistiques et de matériels de protection estimée à 2,75 milliards, ainsi que le renforcement des infrastructures en perspective des Jeux Olympiques de la Jeunesse de 2026, pour un montant de 10 milliards de francs CFA. Le budget prévoit également le paiement des pécules des policiers adjoints volontaires, à hauteur de 2,3 milliards, et la production de 350 000 talons de passeports numérisés, évaluée à 4,1 milliards de francs CFA.



Selon le Premier ministre, la sécurité publique représente désormais 58,68 % du budget total du ministère de l’Intérieur, illustrant la priorité accordée à ce secteur.

