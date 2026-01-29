La Fédération Sénégalaise de Lutte inflige une suspension de trois ans ferme à Petit Baye Fall





La Fédération Sénégalaise de Lutte (FSL) a pris une mesure disciplinaire forte à l’encontre du lutteur Petit Baye Fall. À la suite d’un face-à-face qui a mal tourné, l’instance dirigeante de la lutte nationale lui a infligé une suspension de trois ans ferme pour des faits de violence sur son adversaire, Boy Dakar.



L’incident s’est produit vendredi dernier lors d’une activité promotionnelle, au cours de laquelle Petit Baye Fall a asséné un coup de poing à Boy Dakar. Un comportement que la Fédération a jugé contraire aux règles et à l’esprit de la discipline, déclenchant immédiatement une procédure disciplinaire.



Par cette décision, le président de la FSL, Bira Sène, et les membres du nouveau bureau entendent affirmer leur volonté de restaurer l’ordre et la discipline dans l’arène. Cette ligne de conduite s’inscrit dans les engagements pris lors de leur accession à la tête de la Fédération.



Dans le communiqué officiel, la FSL indique que le lutteur de l’écurie Kaay Bax est « suspendu de toute activité relevant de la Fédération Sénégalaise de Lutte pour une durée de trois (3) ans ferme, à compter de la date de notification ».

