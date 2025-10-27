Sécurité aérienne : l’OACI salue les progrès du Sénégal avec un taux de supervision porté à 88,35 %

L’Organisation de l’Aviation civile internationale (OACI) a achevé, ce vendredi 31 octobre 2025, une Mission de validation coordonnée (ICVM) au Sénégal. Cette mission visait à évaluer la performance de l’Autorité nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) dans la supervision de la sécurité aérienne.



Les résultats de l’audit sont jugés très positifs : le domaine des services de navigation aérienne (ANS) a enregistré un score de 94,34 %, contre 77 % en 2019. Ce bond significatif permet de porter le taux global de supervision de la sécurité aérienne du Sénégal de 85,26 % en 2024 à 88,35 % en 2025.



Lors de la cérémonie de clôture, le Directeur général de l’ANACIM, Dr Diaga Basse, a salué la mobilisation collective des acteurs du secteur, citant notamment l’ASECNA, AIBD SA et l’Armée de l’air, ainsi que le soutien constant des autorités nationales.



Il a rappelé que, dans la continuité de la 42e Assemblée de l’OACI, le Secrétariat général du gouvernement et le ministère des Transports terrestres et aériens ont contribué à l’adoption, lors du Conseil des ministres du 9 octobre 2025, de plusieurs textes réglementaires essentiels.



Ces nouveaux textes concernent notamment :



la création et l’organisation des Services de Recherches et de Sauvetage (SAR) en temps de paix,

la fixation des redevances et produits dus pour les services rendus par l’Autorité de l’Aviation civile,

et la définition des amendes et pénalités aéronautiques.

L’ANACIM entend poursuivre cette dynamique de progrès, renforcer la coopération avec les partenaires du secteur et appliquer les recommandations de l’OACI, afin de consolider la position du Sénégal comme référence régionale en matière de sécurité aérienne.

