Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Sécurité aérienne : l’OACI salue les progrès du Sénégal avec un taux de supervision porté à 88,35 %


Rédigé le Samedi 1 Novembre 2025 à 08:58 | Lu 39 fois Rédigé par


L’Organisation de l’Aviation civile internationale (OACI) a conclu son audit au Sénégal, notant une nette amélioration de la supervision de la sécurité aérienne, désormais à 88,35 %.


Sécurité aérienne : l’OACI salue les progrès du Sénégal avec un taux de supervision porté à 88,35 %

L’Organisation de l’Aviation civile internationale (OACI) a achevé, ce vendredi 31 octobre 2025, une Mission de validation coordonnée (ICVM) au Sénégal. Cette mission visait à évaluer la performance de l’Autorité nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) dans la supervision de la sécurité aérienne.

Les résultats de l’audit sont jugés très positifs : le domaine des services de navigation aérienne (ANS) a enregistré un score de 94,34 %, contre 77 % en 2019. Ce bond significatif permet de porter le taux global de supervision de la sécurité aérienne du Sénégal de 85,26 % en 2024 à 88,35 % en 2025.

Lors de la cérémonie de clôture, le Directeur général de l’ANACIM, Dr Diaga Basse, a salué la mobilisation collective des acteurs du secteur, citant notamment l’ASECNA, AIBD SA et l’Armée de l’air, ainsi que le soutien constant des autorités nationales.

Il a rappelé que, dans la continuité de la 42e Assemblée de l’OACI, le Secrétariat général du gouvernement et le ministère des Transports terrestres et aériens ont contribué à l’adoption, lors du Conseil des ministres du 9 octobre 2025, de plusieurs textes réglementaires essentiels.

Ces nouveaux textes concernent notamment :

  • la création et l’organisation des Services de Recherches et de Sauvetage (SAR) en temps de paix,

  • la fixation des redevances et produits dus pour les services rendus par l’Autorité de l’Aviation civile,

  • et la définition des amendes et pénalités aéronautiques.

L’ANACIM entend poursuivre cette dynamique de progrès, renforcer la coopération avec les partenaires du secteur et appliquer les recommandations de l’OACI, afin de consolider la position du Sénégal comme référence régionale en matière de sécurité aérienne.

 
 


Actualité à Thiès

Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione

Lat Soukabé Fall - 31/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione
La 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal s’est ouverte à Thiès, en présence du représentant du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire,...

Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail

Lat Soukabé Fall - 26/10/2025 - 0 Commentaire
Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail
Le leader du mouvement « Thiès d’Abord », Habib Vitain, a présenté ce week-end les grandes lignes de son programme pour la mairie de Thiès. Un plan qu’il articule autour de cinq priorités : la santé,...

Actualités

Thiès : création d’un comité de suivi pour le désencombrement de la voirie publique

- 01/11/2025 - 0 Commentaire
Thiès : création d’un comité de suivi pour le désencombrement de la voirie publique
Un comité de suivi des opérations de désencombrement a été mis en place à Thiès par le préfet Mame Less Cabou afin de prévenir toute réoccupation anarchique de la voirie. Le Préfet du département de...

Marche du FDR à Dakar : l’opposition et la société civile dénoncent la vie chère et appellent à l’unité

- 01/11/2025 - 0 Commentaire
Marche du FDR à Dakar : l’opposition et la société civile dénoncent la vie chère et appellent à l’unité
Des partis de l’opposition et des organisations de la société civile ont marché à Dakar pour dénoncer la vie chère et réclamer un renforcement de l’État de droit, à l’appel du Front pour la défense...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags