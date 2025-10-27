Menu
Thiès : création d’un comité de suivi pour le désencombrement de la voirie publique


Rédigé le Samedi 1 Novembre 2025 à 09:05 | Lu 67 fois Rédigé par


Un comité de suivi des opérations de désencombrement a été mis en place à Thiès par le préfet Mame Less Cabou afin de prévenir toute réoccupation anarchique de la voirie.


Thiès : création d’un comité de suivi pour le désencombrement de la voirie publique

Le Préfet du département de Thiès, Mame Less Cabou, a pris un arrêté instituant un comité de suivi des opérations de désencombrement de la voirie publique. Cette mesure s’inscrit dans le cadre de l’arrêté n°289/P.TH du 13 octobre 2025, interdisant toute activité commerciale sur la voie publique.

Le comité est chargé d’assurer un suivi permanent des opérations de désencombrement menées sur plusieurs axes majeurs, notamment les avenues Houphouët Boigny et Mawo Doucouré, ainsi que la route reliant les Manufactures sénégalaises des Arts décoratifs au marché Darou Salam.

Présidé par le Préfet de Thiès, le comité regroupe les Sous-préfets des arrondissements de Thiès-Sud et Thiès-Nord, le Maire de la Ville de Thiès, les Maires des communes de Thiès-Ouest et Thiès-Nord, le Commissaire central, le Chef de la Sous-brigade d’hygiène, ainsi que plusieurs responsables des services techniques et représentants des marchés concernés.

Sa principale mission est de prévenir toute réoccupation anarchique des espaces publics dégagés et de garantir la fluidité de la circulation dans les zones concernées.

Selon l’arrêté préfectoral, la décision sera notifiée à toutes les parties prenantes et communiquée aux autorités compétentes pour assurer une application rigoureuse sur le terrain.




